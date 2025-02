Keila Jimenez comenta farpa entre Roberta Miranda e Jão: 'Não tem certo ou errado nessa história'

Jão anunciou uma pausa na carreira e foi criticado por Roberta Miranda, que postou um ‘textão’ e insinuou que cantores ‘novinhos’ não “aguentam o tranco” de fazer shows. Os fãs do artista logo foram para cima de Roberta, e Jão rebateu os comentários. "Eu não quero ser um cantor que vai chegar no ostracismo com 40 anos porque já não tenho o que dizer", escreveu nas redes sociais. "Tem essa geração que está acostumada a trabalhar duro e que nunca parou para cuidar da saúde mental, e a gente viu algumas situações ‘darem muito ruim’ por conta disso. E tem essa geração mais jovem que é um pouco mais preocupada com isso. Não tem certo ou errado nessa história, tem que um respeitar o outro", analisou Keila Jimenez.