Kylie Jenner revela segredo doloroso para manter os sapatos nos pés durante o Met Gala

Na onda dos bastidores, Kylie Jenner resolveu mostrar um dos seus segredos de "beleza" nas redes sociais. A Kardashian, que namora com Timothée Chalamet, revelou que gruda os sapatos nos pés com cola para que eles não saiam durante os eventos, como o Met Gala, que aconteceu na última segunda (5). Depois, ela tranquilizou o público. "Eles estão bem", escreveu Kylie em foto dos pés. "Nunca se deve fazer isso, nossa pele é muito sensível", apontou Ana Hickmann. Veja!



