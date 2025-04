LeBron James vira boneco da Barbie; veja como ficou o brinquedo de R$ 450

Após miniaturas e até funko pop, LeBron James, enfim, virou um boneco da Barbie! O ícone do basquete ganhou uma versão da linha do brinquedo mais famoso do mundo, que será lançada em breve por 75 dólares, o equivalente a cerca de R$ 450. LeBron James participou ativamente da confecção e ajudou a escolher a barba e a roupa do boneco. E uma curiosidade: trata-se do primeiro atleta masculino a receber uma homenagem da Barbie. Veja como ficou!