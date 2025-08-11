Leonardo se emociona ao ver João Guilherme e Zé Felipe em show especial em Goiânia (GO)

Emocionante! Leonardo chorou ao ver os filhos João Guilherme e Zé Felipe em apresentação especial em Goiânia (GO). Também estava presente no show o sobrinho do sertanejo, Leandrinho, que soltou o vozeirão com os herdeiros do cantor no palco. Leandrinho é o filho mais novo de seu irmão, Leandro, que faleceu em 23 de junho de 1998, vítima de câncer de pulmão. Assista ao vídeo!



