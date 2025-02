Lexa atualiza estado de saúde após internação por pré-eclâmpsia: ‘Cada dia é uma vitória’

Lexa está há uma semana no hospital e segue internada em uma unidade semi-intensiva com quadro de pré-eclâmpsia. Grávida de seis meses, a cantora usou as redes sociais para atualizar o seu estado de saúde. "Nunca imaginei que estaria em uma situação tão delicada e complicada", desabafou. “Aqui, cada dia é uma vitória”, continuou Lexa. Ela ainda agradeceu as mensagens dos fãs e os cuidados da equipe médica.