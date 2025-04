Lexa escreve música para a filha que morreu e emociona o noivo, Ricardo Vianna

Após um tempo longe dos palcos para se recuperar, Lexa anunciou que vai lançar uma música em homenagem à filha Sofia, que faleceu com três dias de vida no dia 5 de fevereiro, após uma gestação complicada por uma pré-eclâmpsia. A canção se chamará 'Você e eu' e deve sair nesta sexta-feira (18). Nas redes sociais, Lexa mostrou a reação do noivo, Ricardo Vianna, ao ouvir a música pela primeira vez. Veja como foi!



