Lexa viaja para a África do Sul com o noivo após perda da filha

Após passar pela perda da filha Sofia, Lexa resolveu tirar uns dias de descanso ao lado do noivo, o ator Ricardo Vianna. Os dois viajaram para a África do Sul e compartilharam registros nas redes sociais. “Achei importante ela fazer essa viagem depois de viver um turbilhão de emoções”, comentou Keila Jimenez. Lembrando que Lexa perdeu a filha com poucos dias de vida e foi diagnosticada com pré-eclâmpsia.