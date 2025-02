Lucas Lima e Gabi Martins são vistos entrando no mesmo quarto em hotel de luxo no RJ

Novo affair na área? Lucas Lima e a cantora Gabi Martins foram vistos entrando no mesmo quarto de um hotel de luxo no Rio de Janeiro. “Eu acho que ela foi ver a vista do quarto dele, que era diferente da posição do quarto dela”, brincou Keila Jimenez. Questionados após a “coincidência”, os dois não falaram sobre o assunto, mas também não desmentiram o tal encontro. “Os dois estão solteiros, ‘na pista’ e se conhecendo”, apontou a jornalista.