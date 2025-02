Ludmilla se diverte ao passear de 'mala motorizada' de R$ 5 mil nos corredores de aeroporto

Ludmilla se divertiu ao passear de 'mala motorizada' pelos corredores do aeroporto. O voo da cantora foi cancelado e ela aproveitou para se deslocar pelos portões do local pilotando o objeto tecnológico. Quem deu a mala motorizada foi a mãe de Ludmilla, Silvana, que gastou R$ 5 mil no 'brinquedinho'.