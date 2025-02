Luísa Sonza estaria planejando morar com o namorado, o médico Luis Ribeirinho

O amor está no ar há um tempo para Luísa Sonza! A cantora compartilhou fotos em clima de muito romance com o namorado, o médico português Luis Ribeirinho, em viagem à Áustria. “Para quem achava que ela não ia engatar realmente esse namoro, a coisa está dando certo de verdade”, comentou Keila Jimenez. Segundo a jornalista, Luísa estaria planejando dar o próximo passo e começar a morar com o namorado.