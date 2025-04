Macaulay Culkin relembra relação abusiva com o pai e diz que estão afastados há 30 anos

Em entrevista recente a podcast, Macaulay Culkin falou sobre a relação com o pai, Christopher Cornelius Culkin, e revelou que não o encontra há 30 anos. Segundo o ator, conhecido por 'Esqueceram de Mim', Christopher foi abusivo com ele e os outros irmãos. Lembrando que o astro de Hollywood e os irmãos processaram Christopher por conta do dinheiro dos filmes em que atuaram e nunca tiveram acesso às quantias. Culkin disse, ainda, que interrompeu a carreira devido ao trauma que viveu e, na infância, só pensava que seria um pai diferente para os filhos. "Muito difícil ver a entrevista dele", comentou Keila Jimenez.