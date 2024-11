Mãe de suposta filha de Neymar acusa Bruna Biancardi de tentar ser parecida com Bruna Marquezine

Gabriella Gáspár, mãe de uma suposta filha de Neymar, fez duras críticas ao atleta e à Bruna Biancardi nas redes. A mulher afirma que o jogador de futebol banca todo mundo, mas não quer saber de fazer o exame de DNA para descobrir se tem uma filha de 10 anos. Com relação à influenciadora, Gabriella afirma que ela apenas finge ser uma grande mulher e que fez uma série de intervenções estéticas para se parecer com a ex de Neymar, Bruna Marquezine.