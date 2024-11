Maiara dá de cara com Jon Bon Jovi em bar nos Estados Unidos

Imagina estar em um bar e encontrar ninguém menos do que Jon Bon Jovi? Pois foi isso o que aconteceu com Maiara, que compõe a dupla sertaneja com Maraísa. A cantora estava em um estabelecimento em Nashville, nos Estados Unidos, quando deu de cara com o rockeiro. Fã de carteirinha do astro, ela não escondeu a felicidade e comentou nas redes: “Zerei a vida”. Dá só uma olhada!