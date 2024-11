Maraisa curte dia de pesca ao lado do noivo e celebra captura de tucunaré

Maraisa, da dupla sertaneja com Maiara, aproveitou o dia off para curtir um passeio com o noivo, Fernando Mocó. O casal foi pescar no Tocantins e compartilhou registros da aventura a bordo de um barco. A sertaneja, inclusive, pescou pela primeira vez um Tucunaré e celebrou a conquista nas redes: “O primeiro a gente nunca esquece”. Veja!