Marido de Ivete Sangalo leva ‘canseira’ da cantora durante ensaio em casa e faz desabafo

O marido de Ivete Sangalo, Daniel Cady, levou uma ‘canseira’ da esposa enquanto aguardava o ensaio dela com a banda na própria casa. Nas redes sociais, ele aproveitou e fez um desabafo: “A cantora até que é bonita, mas, até agora, nada de show”. Daniel ainda brincou com os fãs e disse para eles não contratarem a banda da esposa por causa do atraso. “Mas ensaio é assim, né? Demora”, apontou Keila Jimenez.