Marina Ruy Barbosa recebe prêmio de 'Ícone Fashion Global' em Dubai, nos Emirados Árabes

É do Brasil! Marina Ruy Barbosa brilhou ao ganhar o prêmio de 'Ícone Fashion Global' no EMIGALA 2025, que aconteceu em Dubai, nos Emirados Árabes. O evento homenageia as principais figuras do mundo da moda. Durante a cerimônia, ela surpreendeu ao fazer uma saudação em árabe e, ainda, um discurso em inglês. Marina ressaltou a importância da moda em sua vida e carreira, além de fazer aquele 'jabá' da sua própria marca de roupas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!