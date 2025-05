Marrone, da dupla com Bruno, trinca costelas e quebra dedo após cair em show

Marrone, da dupla com Bruno, sofreu uma queda durante um show em Goiânia (GO). A informação é de que o sertanejo caiu em um vão do palco. A princípio, a equipe da dupla afirmou que Marrone tinha apenas sofrido um corte na testa, mas o caso foi ainda mais grave. Ele trincou cinco costelas e quebrou um dedo da mão. Marrone já realizou uma cirurgia e disse que, na hora do acidente, ficou "sem memória" do que havia acontecido.



