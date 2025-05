MC Guimê pode pagar R$ 60 mil por cancelar show em cima da hora; entenda o processo na Justiça

MC Guimê está enfrentando um processo judicial após cancelar um show em cima da hora em 2022, no Mato Grosso do Sul. O contratante, que já havia pago R$ 8 mil ao cantor antecipadamente e vendido vários ingressos, quer uma indenização de R$ 60 mil. Até o momento, o cantor não se pronunciou sobre o caso.



