Michelle Pfeiffer relembra look de Mulher-Gato que a fez ficar 12 horas sem ir ao banheiro

Aos 67 anos, Michelle Pfeiffer quis dar uma "passadinha" em uma exposição para relembrar a roupa que usou para interpretar a Mulher-Gato em ‘Batman: O Retorno’, em 1992. O look original foi costurado direto no corpo da atriz, que precisou ficar 12 horas sem ir ao banheiro para garantir que tudo ficasse no lugar. Depois da gravação, a costura era desfeita e refeita na próxima diária de filmagem. "E quase que ela não foi selecionada [para o papel]", relembrou Keila Jimenez. Saiba mais!



