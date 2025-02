Mudou nada? Carolina Dieckmann impressiona ao publicar antes e depois com 23 anos de diferença

Carolina Dieckmann recebeu uma foto antiga, de quanto tinha 23 anos, e aproveitou para fazer o clássico "antes e depois", agora com 46 anos. É claro que o público se impressionou com a beleza da atriz. “Para mim, ela está com o mesmo rostinho”, elogiou Keila Jimenez. Carolina ainda falou sobre a importância de entender a passagem do tempo e ser cuidadoso com o próprio corpo.