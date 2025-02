Murilo Huff grava DVD acústico e faz parceria inédita com Zé Neto e Cristiano Quem roubou a cena no novo projeto do cantor foi o pequeno Leo, fruto do relacionamento com Marília Mendonça

Keila Jimenez|Do R7 05/02/2025 - 14h40 (Atualizado em 05/02/2025 - 14h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share