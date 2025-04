Naiara Azevedo revela que recebeu diagnóstico de menopausa precoce aos 28 anos

Naiara Azevedo revelou que foi diagnosticada com menopausa precoce aos 28 anos. A cantora disse que começou a sentir calor excessivo, mudanças bruscas de humor e alteração no sono e, então, decidiu procurar ajuda médica. Hoje, com 35 anos, Naiara faz um tratamento hormonal rigoroso e esclareceu que os sintomas comuns às mulheres mais velhas chegaram antes para ela por motivação genética. A cantora ainda destacou às fãs a importância de fazer exames periódicos. Veja!