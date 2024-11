Nala chegou! Nasce filha de Iza com o jogador Yuri Lima

A filha de Iza com Yuri Lima conquistou as redes sociais ao ter sua primeira foto publicada pela mamãe. Nascida no último domingo (13), Nala é fruto da relação entre a cantora e o jogador de futebol, que passou por um momento conturbado após uma traição por parte dele. Antes do parto cesárea, Iza publicou um vídeo dançando com o barrigão de fora, pintado com um rostinho. A expectativa é de que ela receba alta ainda nesta segunda (15).