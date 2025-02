Neto de Regina Duarte sobe na cadeira e pede salva de palmas para a avó no aniversário dela

Regina Duarte completa mais um ano de vida nesta quarta (5), mas comemorou com a família no último fim de semana. A atriz escolheu comer com os parentes em um restaurante em São Paulo e foi surpreendida pelo neto, João Gabriel, que subiu na cadeira e pediu uma salva de palmas para a avó no meio do estabelecimento. “O menino é bem desinibido”, elogiou Keila Jimenez. João Gabriel é filho de João Gomez e Regiane Alves.