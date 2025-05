Noivo há 10 dias, MC Guimê anuncia que será pai pela primeira vez

MC Guimê surpreendeu ao anunciar nas redes sociais que será pai pela primeira vez! O funkeiro aguarda a chegada do bebê com a empresária Fernanda Stroschein, que foi pedida em casamento por ele há dez dias. Após o término conturbado com Lexa, o funkeiro seguiu em frente e engantou o relacionamento. "Se [o bebê] puxar a Fernanda, vai ser lindo demais", brincou Keila Jimenez. Veja!



