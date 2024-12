Novos ares! Luan Santana quer impulsionar carreira internacional com músicas em espanhol Sertanejo desembarcou em um grande estúdio, no México, e já conta com a ajuda de compositores para dar início a sua grande aposta para 2025

Keila Jimenez|Do R7 05/12/2024 - 13h00 (Atualizado em 05/12/2024 - 12h59 ) twitter

