Padrasto babão! Belo participa do aniversário do filho da nova namorada
Teve a tradicional foto na mesa do bolo e até show ao vivo do cantor na festa
Padrasto bom é ele! Belo fez questão de estar presente no aniversário do filho da nova namorada, Rayane Figliuzzi.
O pequeno Zion completou quatro anos e ganhou um festão com o tema de super-heróis. Teve a tradicional foto com a mãe e o padrasto na mesa do bolo e até show ao vivo de Belo!
"Ele mostrou que o namoro com a Rayane Figliuzzi é sério", comentou Keila Jimenez. Lembrando que Confira como foi!
