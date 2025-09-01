Logo R7.com
Keila Jimenez - Blogs

Padrasto babão! Belo participa do aniversário do filho da nova namorada

Teve a tradicional foto na mesa do bolo e até show ao vivo do cantor na festa

Keila Jimenez|Do R7

Padrasto bom é ele! Belo fez questão de estar presente no aniversário do filho da nova namorada, Rayane Figliuzzi.


O pequeno Zion completou quatro anos e ganhou um festão com o tema de super-heróis. Teve a tradicional foto com a mãe e o padrasto na mesa do bolo e até show ao vivo de Belo!


"Ele mostrou que o namoro com a Rayane Figliuzzi é sério", comentou Keila Jimenez. Lembrando que Confira como foi!




