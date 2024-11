Paris Hilton comemora aniversário de um ano da filha com festa de ‘Alice no País das Maravilhas’

Paris Hilton celebrou o aniversário de um ano da pequena London, sua segunda filha, com uma festa no tema ‘Alice no País das Maravilhas’. Para os padrões da socialite, a comemoração foi bem menor, mas contou com bolo e decoração no maior estilo dos personagens da animação. “Ela está querendo ter o terceiro filho, bem feliz nesse esquema ‘família’”, comentou Keila Jimenez.