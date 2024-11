Paul McCartney ajuda fãs a ficarem noivos no palco de show no Chile

Pedir a pessoa amada em casamento traz sempre o dilema do lugar perfeito, mas essa dupla de fãs de Paul McCartney certamente não poderia escolher melhor. O casal aproveitou que iria ao show do cantor, no Chile, para lançar um desafio: “Nos dê um aperto de mão e eu a peço em casamento”, dizia o cartaz levado por eles. O ex-Beatle aceitou a proposta e não é nem preciso dizer que o momento a seguir foi para lá de emocionante. Confira!