Pechincha? Família Kardashian coloca mansão onde reality foi gravado à venda por R$ 77 milhões

O fim de uma era! A família Kardashian colocou à venda a mansão icônica onde o reality 'Keeping Up with the Kardashians' foi gravado por R$ 77 milhões. O imóvel pertence a Kris Jenner e fica em Los Angeles, nos Estados Unidos. São 817 metros quadrados, seis quartos e uma trajetória icônica na memória dos fãs das integrantes da família. "Perto de outras casas em Hollywood, está baratinho", brincou Keila Jimenez.