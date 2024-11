Pedro Leonardo se declara à esposa em encontro com Henrique e Juliano

Pedro Leonardo aproveitou um encontro com a dupla Henrique e Juliano para cantar, ao lado de um deles, uma música em homenagem à esposa Thais, com quem tem duas meninas. Filho do sertanejo Leonardo, Pedro costumava atuar como cantor, até que sofreu um grave acidente em 2012 que o deixou com sequelas que atrapalharam o lado musical. Confira como foi o momento emocionante ao lado da cônjuge e dos amigos!