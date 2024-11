Surpreendeu! Pérola Faria apareceu com um novo visual na internet e deixou os seguidores encantados. A atriz publicou vídeo para mostrar que, agora, adotou um corte chanel nos cabelos, e disse que está se sentindo com cara de “rica”. “Ela fica bonita com qualquer cabelo”, elogiou Keila Jimenez. Veja como ficou!