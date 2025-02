Pix para Fernanda Torres? Entenda a mensagem falsa que tem circulado pelas redes sociais

Com a euforia dos brasileiros pela indicação de Fernanda Torres ao Oscar na última quinta-feira (23), criminosos aproveitaram para tentar aplicar golpes por meio de uma mensagem falsa. "Aqui é a Fernanda Torres. Você por acaso teria R$ 300 para me emprestar até segunda-feira? Estou precisando comprar as passagens para ir receber o prêmio", diz o texto que circulou pelas redes sociais. Entenda!