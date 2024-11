Poderosa! Foto de Fernanda Torres é publicada no perfil oficial do Oscar e internet vai à loucura

Abram alas para ela, Fernanda Torres! Sensação do momento, a atriz teve uma foto publicada no perfil oficial do Oscar, o que aumentou ainda mais os rumores de que ela pode ser indicada ao prêmio pelo filme Ainda Estou Aqui, sucesso nos cinemas. A internet, claro, foi à loucura com a homenagem e está bombando o post com comentários e curtidas. Confira!