Preta Gil anuncia início do tratamento contra câncer nos EUA: 'Semana que vem'

Boas notícias! Após receber alta do hospital em que estava em São Paulo, Preta Gil anunciou nas redes sociais que os planos para seguir com o tratamento nos Estados Unidos estão cada vez mais próximos. "Sigo aqui me fortalecendo para, [na] semana que vem, começar uma nova etapa do meu tratamento", escreveu em publicação. Desde janeiro de 2023, Preta luta contra um câncer de intestino.



