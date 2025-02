Preta Gil ressalta dificuldade de ‘ver a vida passar’ enquanto está internada no hospital

Desde dezembro no hospital, Preta Gil passou por um novo problema, desta vez com os pontos da primeira cirurgia que se abriram e tiveram que ser suturados novamente. A cantora contou que está bem, mas ressaltou a dificuldade de “ver a vida passar” enquanto ela está internada e não pode comparecer a eventos e aniversários de amigos, por exemplo. E ainda: Preta recebeu a visita de Ary Fontoura no hospital em São Paulo e ficou feliz da vida.