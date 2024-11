Rachou? Sasha Meneghel e o marido param de seguir Priscilla Alcântara após polêmica de plágio

Após o lançamento dos álbuns de Priscilla Alcântara e do marido de Sasha Meneghel, João Lucas, os fãs apontaram que ele teria plagiado a ex-apresentadora mirim. A acusação vem da concepção artística do projeto e da estratégia de tirar o sobrenome do nome artístico, que João Lucas teria feito logo após Priscilla. Até agora, a cantora não se pronunciou, enquanto o marido de Sasha vem disparando indiretas na internet. Sasha e João Lucas pararam de seguir Priscilla nas redes sociais, e até João Guilherme, namorado de Bruna Marquezine, embarcou e fez o mesmo. “Até a Sasha conseguir convencer a Bruna a parar de seguir, não deve demorar muito”, opinou Keila Jimenez. Lembrando que, até então, todos eram amigos.