Rafa Kalimann consegue redução de multa em processo milionário contra marca de alimentos

Rafa Kalimann conseguiu a redução de uma multa em processo milionário contra uma marca de alimentos. A empresa entrou com ação judicial após a influenciadora digital aparecer comendo produtos de um concorrente em um camarote. Na época, a marca pediu o pagamento de uma multa de R$ 600 mil. “A juíza entendeu que foi descabido, uma vez que ela já tinha encerrado a campanha [com a marca]”, explicou Keila Jimenez. Com isso, a quantia que deve ser paga por Rafa Kalimann foi reduzida para R$ 38 mil. Até o momento, a empresa não se pronunciou, mas ainda pode recorrer da decisão da Justiça.