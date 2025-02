Rafael Zulu relata susto e internação após consumo exagerado de energético

Rafael Zulu usou as redes sociais para alertar os fãs após um susto com energético. O ator, de 42 anos, contou que passou um dia na praia, consumiu bastante a bebida e acabou indo parar no hospital com falta de ar. Rafael passou quatro dias internado e descobriu que estava com fibrilação atrial. “O coração dele estava, literalmente, tremendo e sem conseguir bombear sangue direito”, explicou Keila Jimenez. O ator falou sobre o medo que sentiu e reforçou o cuidado do público com a saúde. Veja!