Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer, tem doença rara e grave, diz pai

Eliezer usou as redes sociais para atualizar o estado de saúde de seu segundo filho com Viih Tube, Ravi. O influenciador afirmou que o pequeno tem uma doença rara e grave e comentou sobre a dificuldade de vê-lo, com apenas 15 dias de vida, ter que passar por uma cirurgia. O bebê segue internado em um hospital em São Paulo, mas está melhorando. Entenda!