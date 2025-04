Rebeca Andrade pode ganhar categoria do Prêmio Laureus, o 'Oscar do Esporte'

É do Brasil! A ginasta Rebeca Andrade confirmou que participará da cerimônia do Prêmio Laureus, que acontecerá no dia 21 de abril, em Madri, na Espanha. A medalhista olímpica concorre na categoria de Melhor Retorno, que homenageia os atletas que superaram dificuldades significativas antes de grandes conquistas. Lembrando que Rebeca enfrentou três lesões graves antes de levar a medalha de ouro para casa nas Olimpíadas de Paris. Apesar dos concorrentes, a brasileira é uma das favoritas ao prêmio internacional.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!