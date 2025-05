Rihanna revela que não vai contratar babás para cuidar dos filhos

Rihanna revelou que não contratará babás para cuidar dos seus filhos e prefere acompanhar as crianças pessoalmente. Para a cantora, foram muitos anos até se tornar mãe e, por isso, quer estar presente no cotidiano dos herdeiros. "Está com medo de o marido pegar a babá", apontou Ticiane Pinheiro. Lembrando que Rihanna está aguardando o terceiro filho ao lado de Asap Rocky.



