Romance no ar? Ana Castela e Zé Felipe fazem dueto de mãos dadas em show

Paixão no ar? Ana Castela e Zé Felipe balançaram as redes sociais ao fazer um dueto de mãos dadas durante um show. A apresentação ocorreu no interior de São Paulo, e a dupla enlouqueceu o público ao cantar 'Evidências', o famoso hit de Chitãozinho e Xororó. A mãe da cantora também subiu ao palco e interpretou um sucesso de Paula Fernandes ao lado de Ana Castela. Agora, a pergunta que fica é: vem novo casal por aí? Confira!



