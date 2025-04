Saiba mais sobre o grupo coreano Stray Kids, que fará shows em SP e é sensação entre os jovens

Tem show do Stray Kids neste sábado (5) e domingo (6) no Morumbis, em São Paulo, e os integrantes do grupo de k-Pop não param de chamar atenção dos fãs! Os músicos foram flagrados 'turistando' pelo Rio de Janeiro, onde também se apresentaram nos últimos dias. "Jogaram 'altinha' na praia, aproveitaram o mar e curtiram as paisagens", comentou Keila Jimenez. A 'boy band' é sensação entre os fãs no Brasil e no mundo e surgiu em 2018. Conheça mais sobre o grupo na reportagem!