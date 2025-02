Segue o baile! Chris Martin e Dakota Johnson são vistos juntos após rumores de término

Chris Martin e Dakota Johnson continuam noivos! Os rumores de término foram acalmados depois que os dois foram vistos juntos. Cantor e atriz mantêm relacionamento há sete anos, mas, em 2024, teriam passado por uma crise. Os boatos foram de que Chris insistiu no papo de casar e ter filhos, e Dakota teria se cansado. E, ainda, Gwyneth Paltrow, ex do cantor, ajudou a ‘azedar’ a coisa toda quando se ofereceu para ajudar a planejar o casamento.