Sem miséria! Jogador Endrick dá aliança com 66 diamantes para a esposa

O jogador Endrick, recém-contratado pelo Real Madrid, provou não ter limites quando o assunto é presentear sua amada, Gabriely Miranda. Os dois juntaram as escovas há pouco tempo e, para as alianças, escolheram um modelo feminino de quase R$ 75 mil, cravejado com nada menos do que 66 diamantes. Já no dedo dele, há uma joia de cerca de R$ 30 mil. Aprovado?