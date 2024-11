Sérgio Mallandro lança desafio na Disney e dança é invadida por 'penetra'

O passeio de Sérgio Mallandro pela Disney ganhou uma pitada de humor! O dono do clássico “glu glu, ié ié” lançou um concurso de dança entre ele e os filhos Edgar e Serginho para saber quem personifica melhor o bordão do humorista. “As pessoas que estão passando realmente acham que eles estão passando mal”, brinca Keila Jimenez ao exibir o vídeo com o trio. O que eles não esperavam era que um menino desconhecido invadisse o momento e entrasse na brincadeira. Confira!