Simone Mendes ganha manga verde com sal de fã durante show no litoral de SP Cantora ficou feliz da vida com o presente em apresentação na Praia Grande

Keila Jimenez|Do R7 27/01/2025 - 14h44 (Atualizado em 27/01/2025 - 14h44 ) twitter

