Só falta assumir! Tom Cruise teria levado Ana de Armas como acompanhante na festa de David Beckham

Tem caroço nesse angu! É quase certo que Tom Cruise e Ana de Armas estão vivendo um relacionamento, mas, até agora, os artistas não assumiram publicamente. Os rumores aumentaram após as publicações de David e Victoria Beckham nas redes sociais. Em uma das fotos do aniversário do ex-jogador, Ana de Armas aparece sorrindo ao fundo. E, em outra, Cruise posa para a câmera ao lado do aniversariante. Veja como foi!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!