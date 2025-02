Só 'mulherão'! Após Anitta e Shakira, Lewis Hamilton estaria vivendo romance com Sofia Vergara

Após se envolver com Shakira e uma modelo brasileira, e ter até uma ‘conversinha’ com Anitta, Lewis Hamilton agora estaria vivendo um romance com Sofia Vergara. A atriz tem 52 anos, enquanto o piloto de Fórmula 1 tem 40 anos. Os dois foram flagrados juntos em um encontro. “O moço gosta de uma latina. Ele tem que dar muitas voltas na pista para pegar ela [Sofia]”, brincou Keila Jimenez.